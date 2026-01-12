«Нефтехимик» перезаключил контракт с нападающим Евгением Митякиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Новый срок соглашения — 31.05.2028.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний форвард сыграл 45 матчей, в которых записал на свой счёт 14 заброшенных шайб и 19 результативных передач с показателем полезности «+5». Всего в рамках КХЛ Митякин провёл 344 встречи, где набрал 139 (55+84) очков с показателем полезности «-33».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 47 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.