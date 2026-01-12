Скидки
Нападающий Павел Ткаченко в результате обмена перешёл из «Спартака» в «Сибирь»

Комментарии

«Сибирь» произвела обмен со «Спартаком», в результате которого новосибирскую команду пополнил 28-летний нападающий Павел Ткаченко, контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. «Спартак» получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба сибиряков.

Ткаченко – воспитанник новосибирского хоккея. В 2013 году нападающий дебютировал в «Сибирских Снайперах», где провёл 201 матч и набрал 124 (49+75) очка.

В сезоне-2016/2017 дебютировал в КХЛ за «Сибирь» в матче со СКА. Свою первую шайбу в КХЛ забросил в ворота «Витязя» 30 сентября 2018 года. Всего за «Сибирь» на счету Павла 64 матча, 6 (2+4) очков. В КХЛ также выступал за «Спартак», сыграл 28 матчей, забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.

