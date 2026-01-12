Гришин: «Нефтехимик» изучил «Ак Барс» полностью, будем надеяться, что-то получится

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился ожиданиями от гостевой серии команды, которая начнётся с игры с «Ак Барсом», а также высказался о состоянии вратаря Филиппа Долганова.

— Команде предстоит тройной выезд. Наверняка две домашние победы добавили положительных эмоций. Удастся ли сохранить боевой дух, который был в матчах с «Адмиралом», на предстоящих играх?

— Всегда настраиваемся на позитив, всегда стараемся играть на победу. Когда это получается, когда и нет. Конечно, две победы — это приятно, две победы подряд, в общем-то, над таким противником, с которым нам всегда сложно играть. Поэтому это приятно, добавляет эмоций. Надеюсь, что эти эмоции сохранятся на выезде.

— Матчи с «Ак Барсом» в этом сезоне для нас складываются не совсем удачно. Всего одна победа в четырёх матчах. Как подобрать ключи к воротам этого соперника, наверняка знаете?

— Если бы все всё знали, тогда бы, наверное, было бы всё хорошо всегда. В общем-то, всё это зависит от игры, от удачи даже во многом, и от того, как ребята будут атаковать и обороняться. Это уже пятая игра, мы изучили соперника полностью. В общем-то, готовились и специально к ним сегодня, к завтрашней игре. Будем надеяться, что что-то получится.

— Как состояние у Филиппа Долганова, стоит ли ждать его в ближайшее время?

— Филипп с нами, он сегодня был на льду. Едет с нами в поездку. По мере его восстановления будем, как бы естественно, на него рассчитывать. Пока трудно сказать точную дату, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».