ЦСКА продлил контракт с вратарём Дмитрием Гамзиным

Комментарии

ЦСКА и голкипер Дмитрий Гамзин подписали новый контракт до конца сезона-2027/2028. Прежнее соглашение вратаря с клубом действовало до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

22-летний вратарь играет за ЦСКА с сезона-2022/2023. Всего в КХЛ Гамзин сыграл 65 матчей, одержав 30 побед с 93,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,94. Шесть матчей голкипер отыграл «на ноль».

ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 54 очка после 46 игр. В следующем матче подопечные Игоря Никитина встретятся с «Авангардом» в Омске 15 января.

