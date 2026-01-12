Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Свечников: мог и хотел остаться в НХЛ, но принял такое решение

Евгений Свечников: мог и хотел остаться в НХЛ, но принял такое решение
Комментарии

Нападающий «Амура» Евгений Свечников рассказал, когда принял решение о возвращении в Россию после девяти лет выступлений в Канаде и США.

— В какой момент вы приняли решение возвращаться?
— В то межсезонье, когда летом подписывал контракт в КХЛ. Тогда и принимал решение. Потом был год страшного сна. В Нижнем Новгороде уже стало легче, веселее играть. Сейчас хочу просто помочь команде попасть в плей-офф и получать удовольствие от хоккея.

— В 2023 году вы ведь могли остаться в Америке?
— Конечно, мог. И хотел. Но принял такое решение. Сейчас назад уже нет смысла смотреть. Прошлое не изменить. Смотрю вперёд, — приводит слова Свечникова «Советский спорт».

Евгений Свечников выступал в Канаде и Америке с 2014 по 2023 год. В НХЛ он играл за «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Материалы по теме
Е. Свечников: говорю Дорожко, что он должен играть в НХЛ — не верит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android