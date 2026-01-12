Евгений Свечников: мог и хотел остаться в НХЛ, но принял такое решение

Нападающий «Амура» Евгений Свечников рассказал, когда принял решение о возвращении в Россию после девяти лет выступлений в Канаде и США.

— В какой момент вы приняли решение возвращаться?

— В то межсезонье, когда летом подписывал контракт в КХЛ. Тогда и принимал решение. Потом был год страшного сна. В Нижнем Новгороде уже стало легче, веселее играть. Сейчас хочу просто помочь команде попасть в плей-офф и получать удовольствие от хоккея.

— В 2023 году вы ведь могли остаться в Америке?

— Конечно, мог. И хотел. Но принял такое решение. Сейчас назад уже нет смысла смотреть. Прошлое не изменить. Смотрю вперёд, — приводит слова Свечникова «Советский спорт».

Евгений Свечников выступал в Канаде и Америке с 2014 по 2023 год. В НХЛ он играл за «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс».