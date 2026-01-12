Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Спронг дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Барысом»

Форвард Спронг дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Барысом»
Комментарии

Нападающий Даниэль Спронг дебютирует за «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 12 января, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена», и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полный состав «Автомобилиста» на игру выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Автомобилист»

Напомним, нидерландский форвард пополнил состав клуба из Екатеринбурга в результате обмена с ЦСКА. В текущем сезоне Спронг провёл 29 встреч, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android