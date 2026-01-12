Форвард Спронг дебютирует за «Автомобилист» в матче с «Барысом»

Нападающий Даниэль Спронг дебютирует за «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча состоится сегодня, 12 января, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена», и начнётся в 17:00 мск.

Полный состав «Автомобилиста» на игру выглядит следующим образом:

Фото: ХК «Автомобилист»

Напомним, нидерландский форвард пополнил состав клуба из Екатеринбурга в результате обмена с ЦСКА. В текущем сезоне Спронг провёл 29 встреч, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.