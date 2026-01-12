«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими

«Нефтехимик» и «Амур» совершили обмен нападающими, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В Хабаровск отправился Данил Юртайкин, а в «Нефтехимик» перешёл Матвей Заседа.

28-летний Юртайкин в текущем сезоне провёл 35 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Всего на счету Данила 256 игр в КХЛ и 110 (41+69) очков. На уровне МХЛ провёл три сезона за ярославский «Локо», с которым выиграл два чемпионских титула. В КХЛ дебютировал в 2017 году за «Локомотив».

26-летний Заседа сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач. Всего Матвей провёл 172 игры в КХЛ, в которых записал на свой счёт 61 (35+26) очко. Воспитанник хабаровского «Амура». С 2015 по 2019 год выступал за МХК «Амурские тигры», 4 сентября 2016 года дебютировал в КХЛ за основную команду «Амур».