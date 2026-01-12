Сушинский: надеюсь у ЦСКА хватит терпения и Никитину дадут время выстроить свою команду

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил работу Игоря Никитина в ЦСКА и заявил, что специалисту необходимо дать больше времени для изменений.

«Никитину в ЦСКА точно нужно время. Ему обязательно нужно дать поработать. Команда не сразу строится. «Локомотив» тоже не сразу построился и добился успеха. Мне кажется, у ЦСКА сейчас очень маленькая команда для Никитина. Он больше любит крупных ребят с хорошим катанием. Сейчас в составе ЦСКА таких мало. Поэтому, надеюсь, у клуба хватит терпения и Никитину дадут время выстроить свою команду», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Никитин возглавил ЦСКА в июне 2025 года, подписав пятилетний контракт. На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 46 матчей.