Инсайдер TSN: увидим Баркова в этом сезоне, но не раньше начала плей-офф

Инсайдер TSN Крис Джонстон заявил, что нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков может вернуться в состав в этом сезоне. Форвард восстанавливается после травмы.

«Думаю, мы увидим его в составе «Пантерз» в этом сезоне, однако не раньше начала плей-офф. Он начал немного кататься, но пока в спортивном костюме. Ему ещё многое предстоит сделать, однако ведь сейчас только начало января. Главная задача для клуба – определить дату возвращения к 6 марта, потому что это может повлиять на их действия на дедлайне», – приводит слова Джонстона TSN.

Напомним, в сентябре хоккеист перенёс операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от шести до девяти месяцев. В прошлом сезоне Барков набрал 71 (20+51) очко за 67 игр в регулярном чемпионате и 22 (6+16) очка в 23 матчах плей-офф.