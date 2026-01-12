Скидки
Форвард «Автомобилиста» Буше потерял лезвие и эффектно доехал до скамейки на одной ноге

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше доехал на одной ноге до скамейки после того, как у него из конька вылетело лезвие. Это произошло в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
1 : 1
Барыс
Астана
1:0 Да Коста (Голышев, Буше) – 30:01 (5x5)     1:1 Томпсон (Масси) – 36:46 (5x5)    

Хоккеист эффектно докатился из зоны соперника до своей скамейки на одной ноге в первом периоде встречи.

Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 36 матчей, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами при полезности «+1». Буше пополнил состав «Автомобилиста» летом 2025 года.

Комментарии
