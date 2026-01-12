«Детройт» обновил логотип в соцсетях в преддверии вывода из обращения номера Фёдорова
Поделиться
Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» обновила аватарки на своих страницах в социальных сетях, изменив фото на изображение числа 91. Напомним, перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» состоится церемония вывода 91-го номера Сергея Фёдорова из обращения. Игра состоится в ночь на 13 января и начнётся в 3:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
18:44
-
18:16
-
17:50
-
17:18
-
16:56«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими Официально
-
16:38
-
16:10
-
15:53
-
15:39
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:44
-
14:25
-
14:04
-
13:46
-
13:28
-
13:15
-
13:08
-
12:50
-
12:30
-
12:09
-
11:52
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:46
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
09:00