Хоккей

«Детройт» обновил логотип в соцсетях в преддверии вывода из обращения номера Фёдорова

«Детройт» обновил логотип в соцсетях в преддверии вывода из обращения номера Фёдорова
Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» обновила аватарки на своих страницах в социальных сетях, изменив фото на изображение числа 91. Напомним, перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» состоится церемония вывода 91-го номера Сергея Фёдорова из обращения. Игра состоится в ночь на 13 января и начнётся в 3:00 мск.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз».

