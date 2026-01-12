Скидки
Хоккей

Автомобилист — Барыс, результат матча 12 января 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Барыс» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 12 января, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Да Коста (Голышев, Буше) – 30:01 (5x5)     1:1 Томпсон (Масси, Веккионе) – 36:46 (5x5)     2:1 Бусыгин (Да Коста, Горбунов) – 62:32 (3x3)    

На 31-минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Ярослав Бусыгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 51 очко, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 37 очками после 46 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
