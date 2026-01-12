«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Барыс» в овертайме

Сегодня, 12 января, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

На 31-минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Ярослав Бусыгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 51 очко, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 37 очками после 46 встреч располагается на 10-й строчке Востока.