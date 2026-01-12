«Нужно сыграть системно». Главный тренер московского «Динамо» Козлов — о матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» рассказал, что важно в этой игре.

— В прошлой встрече вы предприняли попытку разбить первое звено. Будете ли ещё это делать или остановились?

— Мы за стабильность. Посмотрели, что в моменте это работает. Вернулись домой после семиматчевой выездной серии, поэтому начнём в таком составе.

— Павел Кудрявцев провёл уже два матча. Как он вливается в состав?

— Он выполняет свою работу. Полгода не играл после тяжёлой травмы. Будет добавлять с каждым матчем.

— Что сегодня важно в игре с «Торпедо»?

— Нужно сыграть системно. У них команда и много пропускает, и много забивает. Важно правильно сыграть во всех трёх зонах, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».