«Нужно сыграть системно». Главный тренер московского «Динамо» Козлов — о матче с «Торпедо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» рассказал, что важно в этой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)    

— В прошлой встрече вы предприняли попытку разбить первое звено. Будете ли ещё это делать или остановились?
— Мы за стабильность. Посмотрели, что в моменте это работает. Вернулись домой после семиматчевой выездной серии, поэтому начнём в таком составе.

— Павел Кудрявцев провёл уже два матча. Как он вливается в состав?
— Он выполняет свою работу. Полгода не играл после тяжёлой травмы. Будет добавлять с каждым матчем.

— Что сегодня важно в игре с «Торпедо»?
— Нужно сыграть системно. У них команда и много пропускает, и много забивает. Важно правильно сыграть во всех трёх зонах, — приводит слова Козлова пресс-служба «Динамо».

Новости. Хоккей
