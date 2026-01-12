Сергей Андронов высказался о решении завершить карьеру хоккеиста

Олимпийский чемпион Сергей Андронов рассказал, как ему далось решение завершить карьеру игрока, а также поделился своими планами на будущее.

— Как вам далось решение завершить карьеру игрока?

— Это, конечно, непросто. Но это и не должно было быть простым решением, потому что всё-таки это были 30 лет моей жизни. И это, по большому счёту, была вся моя жизнь. Но время идёт, и нужно принимать решение. Я так для себя решил, что моё время пришло сейчас.

— Можете поделиться своими планами на будущее?

— Стараюсь делать то, что не получал в течение карьеры. Быть больше семьёй, с детьми, уделить им больше внимания. Есть много направлений, которые меня интересуют, в том числе и в хоккее, но посмотрим, жизнь покажет. Не хочется сейчас принимать каких-то решений, поэтому я вступаю на новый путь. Я уверен, что для меня будет много интересного, — приводит слова Андронова пресс-служба ЦСКА.