Лада — СКА, результат матча 12 января 2026 года, счёт 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

СКА одержал победу над «Ладой» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 12 января, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала СКА из Санкт-Петербурга. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 09:47 (5x5)     0:2 Поляков (Дишковский) – 13:30 (5x5)     1:2 Юрчо (Тянулин, Савчук) – 23:51 (5x5)     2:2 Сетдиков (Алтыбармакян) – 25:38 (5x5)     2:3 Недопёкин (Савиков, Иванов) – 49:19 (5x5)     3:3 Савчук (Тянулин, Морозов) – 51:21 (5x4)     3:4 Лайпсик – 65:00    

На 10-й минуте нападающий СКА Марат Хайруллин забил первый гол. На 14-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 24-й минуте нападающий «Лады» Томаш Юрчо сократил отставание. На 26-й минуте форвард тольяттинцев Никита Сетдиков сравнял счёт.

На 50-й минуте нападающий Никита Недопёкин вывел гостей вперёд. На 52-й минуте форвард хозяев Райли Савчук восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
