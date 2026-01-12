СКА одержал победу над «Ладой» в серии буллитов

Сегодня, 12 января, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала СКА из Санкт-Петербурга. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

На 10-й минуте нападающий СКА Марат Хайруллин забил первый гол. На 14-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 24-й минуте нападающий «Лады» Томаш Юрчо сократил отставание. На 26-й минуте форвард тольяттинцев Никита Сетдиков сравнял счёт.

На 50-й минуте нападающий Никита Недопёкин вывел гостей вперёд. На 52-й минуте форвард хозяев Райли Савчук восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

