Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) и заявил, что доволен игрой своей команды.

— К сожалению, результат не в нашу пользу. На протяжении всех трёх периодов владели инициативой по большей части, создали больше моментов, больше бросали по воротам. Нужно забивать, наступаем на те же грабли в этой поездке, забиваем максимум один-два гола, хотя моментов предостаточно. Как я сказал в раздевалке, нападающим нужно уделять больше внимания тому, как они бросают, как они работают на тренировках. А так игрой я доволен, сегодня увидел опять наших иностранцев, которые очень прилично отыграли, игроков, которые дружно боролись, чтобы добыть победу. Не было безразличных, все старались делать работу на 200%.

— Ваши игроки успешно лезли на пятак, много бросали оттуда. Почему не получается и с удобных позиций забить?

— Вратарь соперника прилично отыграл, первые два периода недостаточно поднимали шайбу наверх. В третьем периоде стали делать это, «Автомобилист» играл низко, стали поднимать шайбу, стала доходить до ворот, так и гол забили. Где-то защитники не дают добить, где-то – вратарь, где-то – штанга. Это хоккей.

— Есть слухи об интересе других клубов КХЛ к вашим игрокам. Какой будет ваша стратегия на дедлайн?

— На данном этапе и я, и руководство считают, что все эти игроки пока будут у нас, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.