Лебрюн: Галлан решил оставить тренерскую работу до конца сезона из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан в ближайшее время покинет свой пост из‑за проблем со здоровьем. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

«После борьбы с болезнью Жерар Галлан, проконсультировавшись с врачами и руководством своей команды в КХЛ, решил оставить тренерскую работу до конца сезона. Ему становится лучше, и он хочет сосредоточиться на восстановлении. Сейчас он направляется домой, в Канаду», — написал Лебрюн.

62-летний специалист возглавил «Шанхайских Драконов» перед стартом текущего сезона. Последние пять матчей канадец пропустил по состоянию здоровья. На данный момент команда с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.