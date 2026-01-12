Скидки
Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о победе в матче с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о победе в матче с «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Барысом» (2:1 ОТ) и прокомментировал дебют нападающего Даниэля Спронга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Да Коста (Голышев, Буше) – 30:01 (5x5)     1:1 Томпсон (Масси, Веккионе) – 36:46 (5x5)     2:1 Бусыгин (Да Коста, Горбунов) – 62:32 (3x3)    

— После неудачной выездной серии была нервная игра, много брака, рады победе, первая победа в новом году. Парни здорово играли в меньшинстве, Аликин помог в нужные моменты. Не хватало командных действий, много неточных передач, есть резерв в этом, спасибо нашим болельщикам.

— Как прокомментируете дебют Спронга?
— Понимаем, какой это игрок. Был месяц простоя, через игры наберёт практику, создал моменты партнёрам и сам имел хороший шанс. Знаем, что он может больше, надеюсь, больше увидим в следующих встречах.

— 18 бросков за матч. Почему так мало?
— На выезде тоже было мало, соглашусь, этого недостаточно. Соперник разрушал наши атаки, это основное, больше времени проводили в своей зоне или в средней.

— Вам не кажется, что слишком много в этом сезоне таких выхолощенных игр, где нет эмоций, проигрывается борьба и множество брака?
— Не скажу, что нет эмоций, лавка была живая. Возможно, сказались три проигранных игры, неуверенно действовали, но это не отговорки. Надо выйти из этого положения.

— Топ-6 стабильно весь год создаёт моменты с контратак, в позиционных атаках получается мало. Почему?
— Поменяли разминку, надеюсь, добавим к следующим играм, поменяем собрания. Не могу сказать, что мало голов в позиционных атаках было, любой гол важен. Многие команды играют плотно, не можем пробить эту оборону, как и у «Барыса» сегодня.

— Согласитесь, что есть много матчей, когда форварды «Автомобилиста» слишком легко отдают шайбу?
— Не соглашусь. Разные есть встречи, где мы здорово владеем шайбой, контролируем её, в матче с Челябинском много моментов, но мало угроз воротам. Вы правильно говорите, нужно больше агрессии, бросков, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Видео
«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Барыс» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
