Спронг прокомментировал свой дебют за «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг высказался о своём дебюте за екатеринбургский клуб. Форвард принял участие в матче с «Барысом» (2:1 ОТ) и не отметился результативными действиями.

«Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме. Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей, в третьем периоде получалось создавать моменты. Соперник показал хорошую командную игру, но нам надо лучше контролировать шайбу, не удалось сегодня поиграть в большинстве, нужно зарабатывать удаления.

Наше звено создало несколько хороших моментов, мы могли побеждать в основное время. Мы с главным тренером на одной волне, он объяснил мне, что он ждёт от меня. Думаю, уже в следующих играх я смогу нащупать лучшие кондиции и показывать хоккей, на который способен», — передаёт слова Спронга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.