Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спронг прокомментировал свой дебют за «Автомобилист»

Спронг прокомментировал свой дебют за «Автомобилист»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг высказался о своём дебюте за екатеринбургский клуб. Форвард принял участие в матче с «Барысом» (2:1 ОТ) и не отметился результативными действиями.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Да Коста (Голышев, Буше) – 30:01 (5x5)     1:1 Томпсон (Масси, Веккионе) – 36:46 (5x5)     2:1 Бусыгин (Да Коста, Горбунов) – 62:32 (3x3)    

«Чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме. Первые два периода пришлось вспоминать, как играть в хоккей, в третьем периоде получалось создавать моменты. Соперник показал хорошую командную игру, но нам надо лучше контролировать шайбу, не удалось сегодня поиграть в большинстве, нужно зарабатывать удаления.

Наше звено создало несколько хороших моментов, мы могли побеждать в основное время. Мы с главным тренером на одной волне, он объяснил мне, что он ждёт от меня. Думаю, уже в следующих играх я смогу нащупать лучшие кондиции и показывать хоккей, на который способен», — передаёт слова Спронга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android