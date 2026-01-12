В оргкомитете Олимпиады заявили, что для подготовки хоккейной арены предстоит много работы

Генеральный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр — 2026 Андреа Варнье заявил, что хоккейная арена «Санта‑Джулия» в Милане, где должны пройти матчи Олимпиады, требует доработки.

«Мы давно знали, что это один из самых сложных объектов, с которым нам пришлось работать, потому что понимали, что его строительство начнётся на позднем этапе. Мы знаем, что на объекте предстоит ещё много работы, но большая команда снова начинает трудиться на полную мощность, чтобы убедиться, что объект будет готов к началу Игр.

Нужно помнить, что впервые на этот лёд вышли игроки. Это не обычная ситуация. Лёд был в отличном состоянии, и с каждым днём становится всё лучше. Мы уверены, что к началу Игр лёд будет идеально подготовлен», — приводит слова Варнье The Athletic.

В пятницу, 9 января, тестовый матч на арене был прерван из-за дыры во льду. Сотрудники арены залили её водой.

Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Сама Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.