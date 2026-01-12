Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в овертайме

Сегодня, 12 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 25-й минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков сравнял счёт. На 46-й минуте Пыленков вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 47-й минуте форвард Павел Кудрявцев забросил третью шайбу в ворота нижегородцев.
На 54-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание гостей. За 37 секунд до конца третьего периода форвард «Торпедо» Егор Виноградов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же записал на свой счёт победную шайбу.
