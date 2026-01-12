Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Торпедо, результат матча 12 января 2026 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 12 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 25-й минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков сравнял счёт. На 46-й минуте Пыленков вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 47-й минуте форвард Павел Кудрявцев забросил третью шайбу в ворота нижегородцев.

На 54-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание гостей. За 37 секунд до конца третьего периода форвард «Торпедо» Егор Виноградов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же записал на свой счёт победную шайбу.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
