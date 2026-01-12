Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом»

Сегодня, 12 января, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 24-й минуте нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин забил первый гол. На 57-й минуте форвард «Динамо» Алекс Лимож сравнял счёт. На последней минуте нападающий Вадим Мороз вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В этой встрече форвард «Динамо» Вадим Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ, заработав своё 1000-е очко. Нападающий поучаствовал в победном голе, став автором результативной передачи.