Динамо Мн — Адмирал, результат матча 12 января 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом»
Комментарии

Сегодня, 12 января, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

На 24-й минуте нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин забил первый гол. На 57-й минуте форвард «Динамо» Алекс Лимож сравнял счёт. На последней минуте нападающий Вадим Мороз вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В этой встрече форвард «Динамо» Вадим Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ, заработав своё 1000-е очко. Нападающий поучаствовал в победном голе, став автором результативной передачи.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
