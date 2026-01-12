Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв первым в истории КХЛ набрал 1000 очков
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение в КХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4) 1:1 Лимож – 56:18 (5x5) 2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)
На последней минуте встречи нападающий минчан Вадим Мороз вывел свою команду вперёд с передач Тая Смита и Вадима Шипачёва. Таким образом, минское «Динамо» одержало победу.
В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 1000 очков за 1102 встречи — забил 314 голов и отдал 686 результативных передач.
Комментарии
