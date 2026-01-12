Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение в КХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом».

На последней минуте встречи нападающий минчан Вадим Мороз вывел свою команду вперёд с передач Тая Смита и Вадима Шипачёва. Таким образом, минское «Динамо» одержало победу.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 1000 очков за 1102 встречи — забил 314 голов и отдал 686 результативных передач.