Видео победного гола минского «Динамо», в котором Шипачёв заработал своё 1000-е очко в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение в КХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:1).

Нападающий минчан Вадим Мороз на последних секундах встречи реализовал большинство, тем самым вывел свою команду вперёд и принёс ей победу. Среди ассистентов Мороза были Тай Смит и Вадим Шипачёв.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 1000 очков за 1102 встречи — забил 314 голов и отдал 686 результативных передач.