«Мы выиграли, мы лучшие». Шипачёв — после набранных 1000 очков в КХЛ
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв произнёс речь на церемонии после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), в котором набрал своё 1000-е очко в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение КХЛ. Форвард отметился в этой встрече результативной передачей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4) 1:1 Лимож – 56:18 (5x5) 2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)
«Привет, «Минск-Арена», поздравляю всех с победой! В первую очередь командный результат, победа, а потом – уже рекорды. Хотел бы сказать огромное спасибо семье, ребятам с кем играю, играл. Спасибо руководству «Динамо», что поверили в меня, подписали контракт. Спасибо КХЛ за этот прекрасный подарок. Стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие», — сказал Шипачёв во время церемонии.
«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими Официально
