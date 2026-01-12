Скидки
«Мы выиграли, мы лучшие». Шипачёв — после набранных 1000 очков в КХЛ

«Мы выиграли, мы лучшие». Шипачёв — после набранных 1000 очков в КХЛ
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв произнёс речь на церемонии после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1), в котором набрал своё 1000-е очко в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение КХЛ. Форвард отметился в этой встрече результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

«Привет, «Минск-Арена», поздравляю всех с победой! В первую очередь командный результат, победа, а потом – уже рекорды. Хотел бы сказать огромное спасибо семье, ребятам с кем играю, играл. Спасибо руководству «Динамо», что поверили в меня, подписали контракт. Спасибо КХЛ за этот прекрасный подарок. Стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие», — сказал Шипачёв во время церемонии.

Видео победного гола минского «Динамо», в котором Шипачёв заработал своё 1000-е очко в КХЛ
