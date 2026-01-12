«Игра была равна, играли два…» Квартальнов — о матче минского «Динамо» с «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Адмиралом» (2:1) критически высказался об игре своей команды.

«Игра была равна, играли два… Две хорошие команды. Очень тяжёлая игра, нам надо подумать, она уже не первая такая — вязкая. Мы не должны давать таких подарков, три удаления на ровном месте, идёт накладка на тех, кто играет в меньшинстве. Нашёлся герой — это Алекс Лимож. Это игрок высокого уровня. Когда игра не идёт, сделать гол из ничего — дорогого стоит», — сказал Квартальнов во флеш-интервью после матча.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 59 очками в 43 встречах.