«Он не из тех, кто останавливается на достигнутом». Президент КХЛ — о 1000 очков Шипачёва

«Он не из тех, кто останавливается на достигнутом». Президент КХЛ — о 1000 очков Шипачёва
Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в лиге. Форвард установил уникальное достижение КХЛ в матче с «Адмиралом» (2:1), сделав результативную передачу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

«Поздравляю Вадима Шипачёва с 1000 набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа – цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоят ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории.

1000 очков – это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнёрам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что 1000 – ещё одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

