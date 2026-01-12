Вячеслав Козлов прокомментировал поражение «Динамо» от «Торпедо» со счёта 3:1

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Торпедо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Скажу, что сегодняшний матч оставил двоякое впечатление. 50-55 минут играли в хороший хоккей, хотя и отыгрывались. Много моментов ещё не реализовали, Швец-Роговой попал в штангу… А в конце потеряли концентрацию – пропустили второй гол – потом «Торпедо» сравняло «6 на 5». В овертайме, к сожалению, мы даже шайбу не потрогали. Отдали сопернику очень важное очко. Готовимся к следующей игре со «Спартаком».

– После третьей пропущенной шайбы заиграли очень пассивно: так повлияла расслабленность, потому что подумали, что игра сделана?

– Нет. У нас было большинство. Старались забить. Но в большинстве, наверное, очень много играли на Даниила Пыленкова, чтобы он забил и оформил хет-трик. Были хорошие моменты. Пропустили вторую шайбу из-за ошибки, и соперник хорошо подставил, а потом уже не смогли.

– Если говорить прямо, Никита Гусев никогда не отличался особой игрой в обороне, но и предыдущий главный тренер выпускал его в концовке в подобной ситуации, и вы продолжаете это делать. В Ярославле забил он, сегодня забили из-под него. Насколько нужен Никита на льду в такой ситуации? Нет ли тут излишнего риска?

– Там была пересменка, он просто первым вышел. Там три человека из-под ворот… Да, он мог спуститься пониже, но это был не его игрок. Там прошла шайба мимо наших троих игроков. Неправильно сыграли многие. Не только он. А он мог спасти, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.