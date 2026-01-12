Исаков — о камбэке в игре с «Динамо»: в таком матче забрать концовку многого стоит

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ).
— Очень важная для нас победа. Нестабильно мы проводили последние игры. Поэтому в такой встрече забрать концовку многого стоит. Команду поздравляю с победой.
— Показалось, что и в прошлом матче команда не будет сдаваться до конца. Почему происходят такие провалы?
— Один из моментов — это психология. Второй — с концовки декабря и по сегодняшний день у нас определённая череда проблем со здоровьем у хоккеистов. К сожалению, начинает выбывать то один, то другой хоккеист. Нет стабильных составов. Это в какой-то мере отражается на качестве игры. Где-то приходится экспериментировать, с ходу, с листа не всегда получается что-то интересное, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
