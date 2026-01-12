Скидки
Хоккей

Исаков — о камбэке в игре с «Динамо»: в таком матче забрать концовку многого стоит

Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

— Очень важная для нас победа. Нестабильно мы проводили последние игры. Поэтому в такой встрече забрать концовку многого стоит. Команду поздравляю с победой.

— Показалось, что и в прошлом матче команда не будет сдаваться до конца. Почему происходят такие провалы?
— Один из моментов — это психология. Второй — с концовки декабря и по сегодняшний день у нас определённая череда проблем со здоровьем у хоккеистов. К сожалению, начинает выбывать то один, то другой хоккеист. Нет стабильных составов. Это в какой-то мере отражается на качестве игры. Где-то приходится экспериментировать, с ходу, с листа не всегда получается что-то интересное, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

