Козлов — о текущей форме Гусева: наберёмся терпения и будем ждать лучшей игры

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) высказался о текущей форме нападающего бело-голубых Никиты Гусева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

– В Максима Мамина летит огромное количество критических стрел за его игру в этом сезоне, но есть ли у вас ощущение, что как раз сегодня он провёл один из лучших своих матчей в форме «Динамо»? Есть надежда, что он вернётся на прежний уровень?
– Вы знаете, переходы из одного клуба в другой складываются для всех по-разному. Максим сейчас выходит на свой уровень. Мы стараемся найти ему оптимальных партнёров, поэтому [он играет] в разных ситуациях. Он выполняет свою работу. Он был в чемпионских командах. Мы ему доверяем и надеемся, что он будет улучшаться.

– У Никиты Гусева всего два очка в последних семи встречах. Неужели он не подходит под ваш стиль?
– Наверное, этот вопрос надо больше адресовать ему. Мы общаемся с Никитой. Да, сейчас он не так результативен. Но это всё-таки игрок, который может решить исход матча на моменте. Наберёмся терпения. Будем ждать лучшей игры, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

