Козлов — о текущей форме Гусева: наберёмся терпения и будем ждать лучшей игры

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) высказался о текущей форме нападающего бело-голубых Никиты Гусева.
– В Максима Мамина летит огромное количество критических стрел за его игру в этом сезоне, но есть ли у вас ощущение, что как раз сегодня он провёл один из лучших своих матчей в форме «Динамо»? Есть надежда, что он вернётся на прежний уровень?
– Вы знаете, переходы из одного клуба в другой складываются для всех по-разному. Максим сейчас выходит на свой уровень. Мы стараемся найти ему оптимальных партнёров, поэтому [он играет] в разных ситуациях. Он выполняет свою работу. Он был в чемпионских командах. Мы ему доверяем и надеемся, что он будет улучшаться.
– У Никиты Гусева всего два очка в последних семи встречах. Неужели он не подходит под ваш стиль?
– Наверное, этот вопрос надо больше адресовать ему. Мы общаемся с Никитой. Да, сейчас он не так результативен. Но это всё-таки игрок, который может решить исход матча на моменте. Наберёмся терпения. Будем ждать лучшей игры, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 января 2026
«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими Официально
