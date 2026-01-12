Скидки
Козлов — о будущем Комтуа в «Динамо»: нам никто никого за него не предлагал

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Макса Комтуа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

– У Максима Комтуа два очка в последних восьми матчах. Каким вы видите его будущее в клубе на фоне всех слухов?
– Нам никто никого за него не предлагал. Я первый раз об этом услышал из газет. Честно, даже не могу ответить. Если бы были какие-то предложения, может быть, мы бы и поторговались. Или по крайней мере выслушали их.

Максим и в том сезоне начинал слабо, потом добавил. Сейчас он хорошо тренируется. У нас нет к нему больших претензий. Да, хотелось бы больше голов, передач, очков. Но он делает свою работу, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

