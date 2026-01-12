Козлов — о будущем Комтуа в «Динамо»: нам никто никого за него не предлагал
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Макса Комтуа.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5) 1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5) 2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5) 3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5) 3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5) 3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5) 3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)
– У Максима Комтуа два очка в последних восьми матчах. Каким вы видите его будущее в клубе на фоне всех слухов?
– Нам никто никого за него не предлагал. Я первый раз об этом услышал из газет. Честно, даже не могу ответить. Если бы были какие-то предложения, может быть, мы бы и поторговались. Или по крайней мере выслушали их.
Максим и в том сезоне начинал слабо, потом добавил. Сейчас он хорошо тренируется. У нас нет к нему больших претензий. Да, хотелось бы больше голов, передач, очков. Но он делает свою работу, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 12 января 2026
-
23:04
-
22:57
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:20
-
20:52
-
20:43
-
20:36
-
20:29
-
20:11
-
19:54
-
19:42
-
19:18
-
18:44
-
18:16
-
17:50
-
17:18
-
16:56«Нефтехимик» и «Амур» обменялись нападающими Официально
-
16:38
-
16:10
-
15:53
-
15:39
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:44