Козлов — о будущем Комтуа в «Динамо»: нам никто никого за него не предлагал

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Торпедо» (3:4 ОТ) отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Макса Комтуа.

– У Максима Комтуа два очка в последних восьми матчах. Каким вы видите его будущее в клубе на фоне всех слухов?

– Нам никто никого за него не предлагал. Я первый раз об этом услышал из газет. Честно, даже не могу ответить. Если бы были какие-то предложения, может быть, мы бы и поторговались. Или по крайней мере выслушали их.

Максим и в том сезоне начинал слабо, потом добавил. Сейчас он хорошо тренируется. У нас нет к нему больших претензий. Да, хотелось бы больше голов, передач, очков. Но он делает свою работу, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.