Исаков — о своём первом сезоне в КХЛ: мне есть над чем работать

Исаков — о своём первом сезоне в КХЛ: мне есть над чем работать
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков высказался о своём первом сезоне в Континентальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне специалист вместе с «Торпедо-Горький» стал обладателем Кубка чемпиона России.

— Вы первый сезон проводите в КХЛ. Чувствуете, что иногда самому чего-то не хватает?
— Любой тренер всегда может найти не то что какие-то недоработки, но моменты, которые можно подкорректировать. И в сегодняшнем матче были ситуации, которые точно надо исправить и показать другую игру в определённых моментах. Мне есть над чем работать.

— У вас была не очень удачная серия, что вы делали, чтобы не запаниковать? Какие приёмы?
— Должно быть общение внутри команды. Ребята должны сами поговорить, мы должны с ними поговорить. Ни в коем случае нельзя закрываться в этих ситуациях, надо стараться понять друг друга и, естественно, исправить, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

