Вице‑президент КХЛ: хотели, чтобы Шипачёв как можно скорее добрался до 1000 очков
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в лиге. Форвард установил уникальное достижение КХЛ в матче с «Адмиралом» (2:1), сделав результативную передачу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4) 1:1 Лимож – 56:18 (5x5) 2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)
«Мы все следили за игрой Вадима и хотели, чтобы он как можно скорее добрался до 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге. Это большое достижение, впечатляющий рекорд. Хочу поздравить Вадима и пожелать ему дальнейших успехов, чтобы он продолжал радовать своих болельщиков, передавал своё мастерство молодым игрокам и вдохновлял игрой и результатами новые поколения игроков КХЛ», — приводит слова Каменского пресс-служба КХЛ.
