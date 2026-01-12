Вице‑президент КХЛ: хотели, чтобы Шипачёв как можно скорее добрался до 1000 очков

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м набранным очком в лиге. Форвард установил уникальное достижение КХЛ в матче с «Адмиралом» (2:1), сделав результативную передачу.

«Мы все следили за игрой Вадима и хотели, чтобы он как можно скорее добрался до 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге. Это большое достижение, впечатляющий рекорд. Хочу поздравить Вадима и пожелать ему дальнейших успехов, чтобы он продолжал радовать своих болельщиков, передавал своё мастерство молодым игрокам и вдохновлял игрой и результатами новые поколения игроков КХЛ», — приводит слова Каменского пресс-служба КХЛ.