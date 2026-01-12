Скидки
Хоккей

«Это большой успех для него и для команды». Квартальнов — о 1000 очков Шипачёва в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Адмиралом» (2:1) прокомментировал уникальное достижение нападающего белорусского клуба Вадима Шипачёва, который в этой встрече набрал своё 1000-е очко в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

«Добился, это большой успех для него, для команды. Думаю, что сейчас будет легче. Нужно отдать должное Вадиму. В прошлом году побил рекорд по очкам за всю историю КХЛ, в этом — 1000 набрал. Это на любого человека влияет. Конечно, хочется чего-то добиться, оставить след в истории — он первый этого достиг.

Он играет на таком уровне и в таком возрасте. Он большой молодец. Это непросто. Хоккей меняется, развивается. Он идёт в ногу со временем. Даже если посмотреть ребят, с кем он начинал, то увидим, что многие сошли с дистанции. Вадим — человек, который шёл, добивался, кубки выигрывал.

Он держал удар. Что говорить, когда он это уже преодолел. Думаю, он и дальше будет нас радовать и помогать команде», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

