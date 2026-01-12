Главный тренер СКА Ларионов: буллиты — это не лотерея. Мы же не в Лас‑Вегасе

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Ладой» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Соперника – с хорошей игрой, не опустили руки, вернулись в игру. Дали нам много волнения и ещё несколько седых волос. Но всё хорошо, когда хорошо кончается. Поэтому нашу команду – с победой. Пусть она и не в основное время, но тем не менее два очка – это два очка. Я благодарю ребят, что они вышли после не самой лучшей игры в Магнитогорске и провели сегодня довольно-таки хороший матч. Поэтому с хорошими мыслями, с хорошим настроением возвращаемся домой и готовимся к следующей игре.

– Извечный вопрос: буллиты – это мастерство или везение, удача, лотерея?

– Это не назовёшь лотереей, потому что это часть игры. Лотереи не может быть, потому что мы не в Лас-Вегасе, не разыгрываем какие-то вещи. Мы просто выходим для того, чтобы победить. Так что, скорее всего, буллиты – это больше мастерство. И то, насколько внутреннее психологическое состояние тех людей, которые выходят на бросок, готово, несмотря на давление. И то же самое для вратаря, конечно. Так что я здесь больше склоняюсь к мастерству, к таланту и, конечно, к тому внутреннему спокойствию, которым обладают игроки, выходящие и решающие исход матча.

– Которое сегодня как раз и продемонстрировал Лайпсик?

– Да, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.