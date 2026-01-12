Результаты матчей ВХЛ на 12 января 2026 года

Сегодня, 12 января, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 января 2026 года:

ХК «Норильск» – АКМ — 6:2;

«Омские Крылья» – «Горняк-УГМК» — 3:2 Б;

«Зауралье» – «Челмет» — 5:1;

«Рубин» – «Магнитка» — 0:4;

«Югра» – «Южный Урал» — 3:2 ОТ;

ХК «Тамбов» – «Торос» — 4:2;

«Ростов» – «Молот» — 4:5 ОТ;

«Буран» – «Олимпия» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 70 очков в 43 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 69 очками после 41 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 играх).