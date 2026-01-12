Результаты матчей МХЛ на 12 января 2026 года

Сегодня, 12 января, состоялись восемь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 января 2026 года:

«Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи» — 1:2 Б;

«Авто» – «Омские Ястребы» — 5:4 Б;

«Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси» — 6:3;

МХК «Динамо» СПб – Академия Михайлова — 3:4 ОТ;

ХК «Капитан» – МХК «Спартак» — 3:8;

МХК «Атлант» – МХК «Динамо-Карелия» — 5:3;

«Крылья Советов» – «Амурские Тигры» — 1:2 ОТ;

«СКА-1946» – МХК «Динамо» М — 2:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.