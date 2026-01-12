Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 12 января 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 12 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 12 января, состоялись восемь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 января 2026 года:

«Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи» — 1:2 Б;
«Авто» – «Омские Ястребы» — 5:4 Б;
«Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси» — 6:3;
МХК «Динамо» СПб – Академия Михайлова — 3:4 ОТ;
ХК «Капитан» – МХК «Спартак» — 3:8;
МХК «Атлант» – МХК «Динамо-Карелия» — 5:3;
«Крылья Советов» – «Амурские Тигры» — 1:2 ОТ;
«СКА-1946» – МХК «Динамо» М — 2:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android