Адамчук подрался с Бойковым, Комтуа «рвал» волосы на скамейке. Фото победы «Торпедо»

12 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 ОТ.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте – отличился нападающий «Торпедо» Максим Летунов. На гол гостей хозяева ответили дублем защитника Даниила Пыленкова и шайбой форварда Павла Кудрявцева.

Однако на 54-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание гостей. За 37 секунд до конца третьего периода форвард «Торпедо» Егор Виноградов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же записал на свой счёт победную шайбу.