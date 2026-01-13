Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» объявил об увольнении Эвасона и назвал имя нового главного тренера

«Коламбус» объявил об увольнении Эвасона и назвал имя нового главного тренера
Комментарии

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил об увольнении главного тренера Дина Эвасона и помощника тренера Стива Маккарти и назначении на должность главного тренера Рика Боунесса, сообщается на официальном сайте клуба.

Боунессу 70 лет. Последним местом его работы был пост главного тренера «Виннипег Джетс» в 2022-2024 годах. За этот период команда под его руководством одержала 98 побед при 57 поражениях. Под его руководством команда дважды подряд выходила в плей-офф НХЛ.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 45 очков. В следующем матче команда встретится с «Калгари Флэймз».

Материалы по теме
Наследник Бержерона и фанат Овечкина. Неочевидные открытия сезона НХЛ, часть 1
Наследник Бержерона и фанат Овечкина. Неочевидные открытия сезона НХЛ, часть 1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android