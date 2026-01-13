«Коламбус» объявил об увольнении Эвасона и назвал имя нового главного тренера

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил об увольнении главного тренера Дина Эвасона и помощника тренера Стива Маккарти и назначении на должность главного тренера Рика Боунесса, сообщается на официальном сайте клуба.

Боунессу 70 лет. Последним местом его работы был пост главного тренера «Виннипег Джетс» в 2022-2024 годах. За этот период команда под его руководством одержала 98 побед при 57 поражениях. Под его руководством команда дважды подряд выходила в плей-офф НХЛ.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 45 очков. В следующем матче команда встретится с «Калгари Флэймз».