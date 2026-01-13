«Исторический момент». Ротенберг отреагировал на достижение Шипачёва 1000 очков в КХЛ

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал уникальное достижение нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, который в этой встрече КХЛ с «Адмиралом» (2:1) набрал своё 1000-е очко в лиге.

«Сегодня в КХЛ произошёл исторический момент! Вадим Шипачёв набрал своё 1000-е очко и стал первым игроком лиги, достигшим этой отметки. Это планка, которой раньше просто не существовало.

Вадим прошёл большой путь в лиге: «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и сейчас — минское «Динамо». И в каждом клубе он был лидером — игроком, вокруг которого строится атака. Но главное — его вклад в игру сборной России. Всё лучшее, что он показывал в клубах, Вадим перенёс и на международный уровень. Мы не раз проходили вместе большие турниры, и самое важное — вместе выигрывали олимпийское золото. В таких матчах особенно ценятся игроки, которые умеют сохранять спокойствие, брать ответственность и находить правильное решение в один момент — Шипачёв именно такой.

Вадим — игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый: умеет «распаковать» оборону одним решением, найти точной передачей лучший вариант, а когда нужно — сам завершить момент. Такие хоккеисты делают партнёров сильнее и задают стандарт для молодых.

От всей души поздравляю Вадима Шипачёва с этим историческим достижением. 1000 очков — ориентир, к которому ещё долго будут стремиться все игроки КХЛ», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В составе СКА нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России Шипачёв выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира.