Видео торжественной церемонии «Детройта» в честь вывода из обращения номера Фёдорова

Видео торжественной церемонии «Детройта» в честь вывода из обращения номера Фёдорова
«Детройт» провёл торжественную церемонию перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» в честь вывода из обращения 91-го номера Сергея Фёдорова.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1-й период
1 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 ван Римсдайк (Зайдер, Рэймонд) – 01:32 (pp)    

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз».

Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.

«Детройт» обновил логотип в соцсетях в преддверии вывода из обращения номера Фёдорова
