Инсайдер НХЛ допустил, что Панарин может перейти в «Вашингтон», где выступает Овечкин

Инсайдер НХЛ Элиотт Фридман назвал клубы, где может продолжить российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Единственное, что «Рейнджерс» действительно могут сделать в этой ситуации, если они не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: “Можем ли мы как-то поработать над этим вместе?” — сказал Фридман. — Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.

Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как «Флорида». Думаешь о «Вашингтоне». Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о «Миннесоте», потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Ещё одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это «Колорадо», — приводит слова Фридмана Russian Machine Never Breaks.

Отметим, в «Вашингтоне» выступает российский нападающий Александр Овечкин. За «Миннесоту» играет российский форвард Кирилл Капризов.

Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.