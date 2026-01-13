Скидки
Панарин достиг отметки в 600 очков в НХЛ за «Рейнджерс», установив новый рекорд франшизы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен», благодаря чему набрал 600 очков в составе команды из Нью-Йорка и установил новый рекорд франшизы по скорости достижения данной отметки.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зибанеджад (Панарин, Суси) – 03:08     2:0 Кэррик – 05:31    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на достижение данной отметки Артемию потребовалось 476 игр. По этому показателю он обогнал легенду клуба Марка Мессье, у которого на момент 600 очков была 531 игра.

В нынешнем сезоне 34-летний Панарин провёл 46 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при полезности «-11».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

