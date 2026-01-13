Панарин достиг отметки в 600 очков в НХЛ за «Рейнджерс», установив новый рекорд франшизы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен», благодаря чему набрал 600 очков в составе команды из Нью-Йорка и установил новый рекорд франшизы по скорости достижения данной отметки.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на достижение данной отметки Артемию потребовалось 476 игр. По этому показателю он обогнал легенду клуба Марка Мессье, у которого на момент 600 очков была 531 игра.

В нынешнем сезоне 34-летний Панарин провёл 46 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 34 результативными передачами при полезности «-11».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу команды из Нью-Йорка.