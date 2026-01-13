Видео передачи Панарина, которая помогла ему установить новый рекорд в «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 600 очков в составе команды из Нью-Йорка и установил новый рекорд франшизы по скорости достижения данной отметки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На достижение данной отметки Артемию потребовалось 476 игр. По этому показателю он обогнал легенду клуба Марка Мессье, у которого на момент 600 очков была 531 игра.