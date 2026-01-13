Александр Овечкин поздравил Сергея Фёдорова с выводом из обращения его номера в «Детройте»

40-летний нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил россиянина Сергея Фёдорова с тем, что «Детройт Ред Уингз» вывели из обращения его 91-й номер.

«Привет, друзья! Наши поздравления с таким завершением невероятной карьеры. Очевидно, что ты помог мне лично мне вырасти как личности и как игроку. Ты был одним из лучших хоккеистов, против кого я когда‑либо играл», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в социальной сети «Детройта» в X.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.