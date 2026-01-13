Ларионов обратился к Фёдорову после вывода из обращения номера Сергея в «Детройте»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поздравил россиянина Сергея Фёдорова с тем, что «Детройт Ред Уингз» вывели из обращения его 91-й номер. Ларионов и Фёдоров вместе играли за «Детройт» в период с 1995 по 2003 годы.

«Сергей, мои поздравления! Для меня было большой честью играть с тобою в дни славы «Детройта», когда мы выиграли Кубок Стэнли. Мы все заслуживаем того, чтобы выступать под 91-м номером. Ещё раз поздравляю тебя от всего сердца», — сказал Ларионов в видео, опубликованном в социальной сети «Детройта» в X.

Фёдоров был выбран «Детройтом» в третьем раунде под общим 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года. В дебютной игре за «Ред Уингз» форвард забил «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист выступал за «Детройт» до 2003 года. Также в НХЛ Фёдоров играл за «Анахайм Дакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз». Всего за карьеру в НХЛ Фёдоров провёл 1248 матчей, в которых записал в свой актив 483 гола и 696 результативных передач.