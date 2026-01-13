Скидки
Кучеров установил личный рекорд сезона НХЛ по результативной серии

Кучеров установил личный рекорд сезона НХЛ по результативной серии
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин отметился ассистом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и продлил свою результативную серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу «молний».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хольмберг (Гиргенсонс, Гурд) – 01:10     0:2 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 20:33     0:3 Пойнт (Бьёркстранд, Гюнцель) – 24:29 (pp)     1:3 Дворак – 25:40     1:4 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 39:29 (pp)    

Форвард «Лайтнинг» набрал очки в 10-м матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это обновление лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. В период с 21 декабря 2025-го по текущий день россиянин набрал 23 (9+14) очка. Ранее в период с 16 по 29 ноября 2025 года Кучеров набирал очки в девяти встречах кряду. Тогда на его счету было четыре гола и 14 результативных передач.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 40 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+23».

