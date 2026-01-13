Кучеров установил личный рекорд сезона НХЛ по результативной серии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин отметился ассистом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и продлил свою результативную серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу «молний».
Форвард «Лайтнинг» набрал очки в 10-м матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это обновление лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. В период с 21 декабря 2025-го по текущий день россиянин набрал 23 (9+14) очка. Ранее в период с 16 по 29 ноября 2025 года Кучеров набирал очки в девяти встречах кряду. Тогда на его счету было четыре гола и 14 результативных передач.
В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 40 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+23».
Главные рекорды Александра Овечкина:
- 13 января 2026
-
04:54
-
04:44
-
04:38
-
04:17
-
03:42
-
03:21
-
03:03
-
01:55
-
01:14
- 12 января 2026
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:04
-
22:57
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:20
-
20:52
-
20:43
-
20:36
-
20:29
-
20:11
-
19:54
-
19:42