Кучеров установил личный рекорд сезона НХЛ по результативной серии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин отметился ассистом во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» и продлил свою результативную серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости завершился второй период. Счёт 4:1 в пользу «молний».

Форвард «Лайтнинг» набрал очки в 10-м матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это обновление лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. В период с 21 декабря 2025-го по текущий день россиянин набрал 23 (9+14) очка. Ранее в период с 16 по 29 ноября 2025 года Кучеров набирал очки в девяти встречах кряду. Тогда на его счету было четыре гола и 14 результативных передач.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 40 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+23».

Материалы по теме 40-летний Овечкин уступает только троим игрокам по числу голов в НХЛ с учётом ВХА

Главные рекорды Александра Овечкина: