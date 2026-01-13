Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Сиэтл Кракен, результат матча 13 января 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать домашнего поражения от «Сиэтла»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зибанеджад (Панарин, Суси) – 03:08     2:0 Кэррик – 05:31     2:1 Толванен (Годро) – 21:00     2:2 Эберле (Какко, Бенирс) – 24:27     2:3 Райт (Каттон, Линдгрен) – 52:06     2:4 Макканн – 59:50    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Сэма Кэррика, у «Сиэтла» отличились Ээли Толванен, Джордан Эберле, Шейн Райт и Джаред Макканн в пустые ворота.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android