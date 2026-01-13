Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать домашнего поражения от «Сиэтла»
В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зибанеджад (Панарин, Суси) – 03:08 2:0 Кэррик – 05:31 2:1 Толванен (Годро) – 21:00 2:2 Эберле (Какко, Бенирс) – 24:27 2:3 Райт (Каттон, Линдгрен) – 52:06 2:4 Макканн – 59:50
Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.
Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Сэма Кэррика, у «Сиэтла» отличились Ээли Толванен, Джордан Эберле, Шейн Райт и Джаред Макканн в пустые ворота.
