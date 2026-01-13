Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» избежать домашнего поражения от «Сиэтла»

В ночь с 12 на 13 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Его одноклубник защитник Владислав Гавриков очков не набрал.

Заброшенные шайбы хозяев льда на счету Мики Зибанеджада и Сэма Кэррика, у «Сиэтла» отличились Ээли Толванен, Джордан Эберле, Шейн Райт и Джаред Макканн в пустые ворота.