Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Филадельфию»
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хольмберг (Гиргенсонс, Гурд) – 01:10 0:2 Гюнцель (Чернак, Хагель) – 20:33 0:3 Пойнт (Бьёркстранд, Гюнцель) – 24:29 (pp) 1:3 Дворак – 25:40 1:4 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 39:29 (pp) 1:5 Кучеров (Рэддиш, Чирелли) – 56:39
В составе победителей сегодня забивали Понтус Хольмберг, Джейк Гюнцель, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, а также российский нападающий Никита Кучеров. В его активе также результативная передача.
Единственная шайба хозяев на счету Кристиана Дворака.
«Тампа» после этого матча вышла на второе место Востока с 59 очками в онлайн-таблице, а «Филадельфия» с 52 баллами идёт седьмой.
