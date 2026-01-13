Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть «Филадельфию»

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей сегодня забивали Понтус Хольмберг, Джейк Гюнцель, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, а также российский нападающий Никита Кучеров. В его активе также результативная передача.

Единственная шайба хозяев на счету Кристиана Дворака.

«Тампа» после этого матча вышла на второе место Востока с 59 очками в онлайн-таблице, а «Филадельфия» с 52 баллами идёт седьмой.