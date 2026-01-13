20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в НХЛ
В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Балинскис, Вераге) – 02:35 (pp) 1:1 Брайсон (Маклауд, Метса) – 10:19 1:2 Грир (Беннетт, Вераге) – 15:11 2:2 Бенсон (Томпсон) – 37:57 2:3 Лунделль (Луостаринен, Форслинг) – 51:07 2:4 Грир (Вераге, Беннетт) – 58:46 3:4 Так (Байрэм, Далин) – 59:46
В составе победителей дублем отметился Эй Джей Грир, ещё по разу отличились Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.
У хозяев сегодня забивали Джейкоб Брайсон, Зак Бенсон и Алекс Так.
«Баффало» с 52 очками идёт шестым в таблице Востока, а «Флорида» набрала 51 балл и занимает 12 место в турнирной таблице.
