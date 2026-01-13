20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в НХЛ

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Эй Джей Грир, ещё по разу отличились Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.

У хозяев сегодня забивали Джейкоб Брайсон, Зак Бенсон и Алекс Так.

«Баффало» с 52 очками идёт шестым в таблице Востока, а «Флорида» набрала 51 балл и занимает 12 место в турнирной таблице.