Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в НХЛ

20 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Баффало» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 12 на 13 декабря мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Балинскис, Вераге) – 02:35 (pp)     1:1 Брайсон (Маклауд, Метса) – 10:19     1:2 Грир (Беннетт, Вераге) – 15:11     2:2 Бенсон (Томпсон) – 37:57     2:3 Лунделль (Луостаринен, Форслинг) – 51:07     2:4 Грир (Вераге, Беннетт) – 58:46     3:4 Так (Байрэм, Далин) – 59:46    

В составе победителей дублем отметился Эй Джей Грир, ещё по разу отличились Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.

У хозяев сегодня забивали Джейкоб Брайсон, Зак Бенсон и Алекс Так.

«Баффало» с 52 очками идёт шестым в таблице Востока, а «Флорида» набрала 51 балл и занимает 12 место в турнирной таблице.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android